Roma – Si inchina l’Europa di fronte all’Italia della 4×100 mista maschile. Il vuoto fatto sugli avversari è incredibile e storico. Comandano gli azzurri e si prendono in totale la vittoria del Campionato Europeo, per la prima volta nella storia.

Intanto il team tricolore formato da Thomas Ceccon, primo protagonista della finale nel dorso, Nicolò Martinenghi, che ha separato le acque in corsia ed è volato verso la gloria nella rana, Matteo Rivolta, che ha mantenuto il primato dei compagni precedenti e Alessandro Miressi, che ha chiuso nello stile libero della leggenda, si prendono l’oro continentale e scrivono il loro nome nel libro del nuoto degli dei: “Siamo felicissimi”. Corali le loro dichiarazioni a Raisport, a margine della finale agli Europei di nuoto a Roma. Il pubblico in delirio sugli spalti con un tempo straordinario di 3:28.46 in tabellone.

(foto@DeepBlueMedia)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.