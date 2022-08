Europei di Nuoto, Ceccon fa l’impresa nei 100 dorso: “Con l’oro chiudo alla grande”

Roma – Thomas Ceccon firma un capolavoro da campione assoluto, raschia il fondo del barile per prende l’energie rimaste, e dopo il titolo mondiale con record del mondo (51”60), sale anche sul tetto d’Europa anche nei 100 dorso, per una vittoria che esalta e consacra definitivamente il gigante veneto.

Il 21enne di Schio, oro nei 50 farfalla e argento nei 50 dorso, trionfa in 52”21, dopo un passaggio da fulmine ai 50 in 25”15 e respinge l’attacco del greco Apostolos Christou, che l’aveva battuto nei 50, argento in 52”24. Il bronzo è del francese Yohann Ndoye Brouard in 52”92.

Alla fine anche il freddo Thomas lascia trasparire un velo di commozione: “Volevo solo vincere e battere il greco; all’arrivo ho buttato giù la testa, sperando di toccare davanti a tutti e così è stato – racconta Ceccon – i quattro centesimi persi nei cinquanta, li ho ripresi stasera per chiudere alla grande”.

Per l’Italia si tratta di un oro storico, il primo in una specialità che aveva regalato solo il bronzo di Sabbioni a Londra 2016. Ceccon diventa il primo uomo nella storia a conquistare un titolo continentale a farfalla, dorso e stile libero (4×100) e tutti nella stessa edizione. In precedenza un solo nuotatori era stato capace di trionfare sia a dorso che a farfalla in un stesso campionato europeo: il tedesco Thomas Rupprath a Berlino 2002 vince 50 dorso e 100 farfalla. (federnuoto.it)(foto@DeepBlueMedia)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.