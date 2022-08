Europei di Nuoto, Cerruti ‘Sirena’ del sincronizzato: “A Roma è stato indimenticabile”

Roma – Quel pianto a dirotto davanti alle telecamere, dopo la conquista dell’argento nel singolo libero ha conquistato definitivamente i suoi tifosi. La splendida Linda Cerruti, sorridente ed elegante, determinata e tenace fino alla fine, nel suo sincronizzato delle acque di Roma, colleziona ben otto allori dagli Europei di nuoto terminati per il sincro nelle scorse ore. Eccezionale la competizione per l’Italia che entra nella storia della specialità, anche grazie alle due medaglie d’oro di Giorgio Minisini nella debuttante specialità del singolo maschile.

Anche le medaglie vinte di Linda lo fanno e lei le festeggia con un lungo post su Facebook: “Ho vinto molte medaglie e ho scoperto di essere l’atleta del nuoto più medagliata in Europa con 24 medaglie europee e 4 mondiali (tante medaglie quanti anni di vita)”. La notizia del record personale allora lo comunica lei direttamente. Una bacheca capiente per l’azzurra con quelle 24 medaglie continentali accanto alle 4 iridate ottenute in carriera.

La Sirena Azzurra ha gareggiato col cuore in una competizione di casa che non dimenticherà mai: “Unica l’atmosfera a Roma. Spero di dare forza a chi vorrà intraprendere questo sport”.

Foto di Pasquale Mesiano / DBM

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.