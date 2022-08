Europei di Nuoto: la celebrazione del pubblico per Paltrinieri, dopo l’argento conquistato

Roma – Quell’incoraggiamento dei tifosi per il loro beniamino. Nonostante l’argento. Come fosse d’oro quella medaglia conquistata da Greg allo Stadio del Nuoto per le migliaia di persone accorse sugli spalti. Tantissima la festa mentre l’azzurro pluricampione mondiale ed europeo dei 1500 stile libero e non solo, si confrontava con l’amico e fortissimo Romanchuck, vicino di corsia.

Fino a metà gara dominio dell’azzurro che aveva preso due metri agli avversari. Poi è arrivata la sfida solitaria tra i due (Paltrinieri e Romanchuck) e il pubblico non ha mancato di far sentire il suo incoraggiamento al campione della Nazionale Italiana accolto fuori alla presentazione della finale dallo speaker come Maradona allo Stadio San Paolo di Napoli. Ecco poi il secondo posto nella penultima giornata degli Europei di nuoto (programma dedicato al nuoto che finisce oggi pomeriggio). Un gradino combattuto, probabilmente con un pizzico di delusione, mentre quell’oro negli 800 metri brillava fresco e nuovo già in bacheca, ma ugualmente celebrato con orgoglio sul podio. E il pubblico lì ad incitarlo anche dopo il termine della sfida di Paltrinieri con Romanchuck. Come a richiamarlo in vasca per fargli dimostrare un valore, che ormai è indiscusso: “Anche in una buona condizione di forma sarebbe stato difficile battere Romanchuk. Però ero proprio morto, senza forze: la stagione è stata lunghissima e stancate – racconta l’azzurro, come riporta il sito ufficiale della Federnuoto – non posso rimproverarmi nulla, ho dato il massimo che avevo. Mi sento di aver deluso un po’ le aspettative del pubblico, ma c’ho provato fino alla fine. 14’39 è un ottimo crono e un argento europeo sempre una bella medaglia: non posso sempre vincere; ci sono gli avversari forti”. E il crono registrato in tabellone è stato di 14’39”97. Quarto Domenico Acerenza, acclamato come un eroe all’ingresso in vasca.

(foto@DeepBlueMedia)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.