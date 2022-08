Europei di Nuoto, l’Italia vince il Medagliere: è la prima volta nella storia

Roma – 13-13-9 è la formazione della gloria italiana. Numeri importanti che rappresentano il conteggio del totale delle medaglie dell’Italia nel nuoto in corsia, agli Europei di Roma. E per la prima volta nella storia gli Azzurri del nuoto vincono il Medagliere e diventano campioni continentali con 35 allori.

Straordinaria la Nazionale azzurra in questa competizione in casa, che resterà per sempre negli annali dello sport. 13 ori, 13 argenti e 9 bronzi in bacheca. Sempre protagonisti gli atleti azzurri e inno di Mameli rimbombante costantemente allo Stadio del Nuoto. Una vittoria totale di un intero movimento italiano: “Complimenti a tutti”. Ha detto Cesare Butini. Al termine dell’ultima giornata, il capitano Fabio Scozzoli ha alzato la Coppa Europea allo Stadio del Nuoto, nell’entusiasmo del pubblico.

Nota: le medaglie totali dell’Italia in tutte le discipline sono 19 ori, 19 argenti e 14 bronzi, aspettando il nuoto di fondo a Ostia e i tuffi dalle grandi altezze. Gli Azzurri conquistano intanto anche il Medagliere generale. Il Tricolore comanda nelle discipline acquatiche.

