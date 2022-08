Europei di Nuoto, Pilato senza rimpianti nei 50 rana: è argento

Roma – La classe e la determinazione d Benedetta Pilato che, mette alle spalle la fatica di un anno vissuto al massimo, ed è d’argento nei 50 rana, dopo aver vinto i 100, regalando all’Italia la 30esima medaglia agli Europei di Nuoto a Roma.

La vicecampionessa iridata e primatista mondiale (29”30) chiude in 29”71, battuta dalla fuoriclasse lituana Ruta Meilutytė – oro mondiale a Budapest 2022 – in 21”59; sul gradino più basso del podio sale l’inglese Imogen Clark in 30”31; ai piedi del podio Arianna Castiglioni – tesserata per Fiamme Gialle e Team Insubrika, e seguita da Andrea Sabino – quarta in 30”43.

Senza rimpianti Pilato e sorridente: “Sono contenta, mi sono divertita tantissimo oggi pomeriggio. In semifinale ero tesa e contratta: in finale ero sciolta. Ho dato una gioia ai tanti amici e alla mia famiglia che sono arrivati fin qui per sostenermi – racconta la 17enne pugliese – Non ho nulla da rimproverarmi. Adesso un po’ di vacanza e poi si ripartirà”. (federnuoto.it)(foto@DeepBlueMedia)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.