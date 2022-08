Farmacisti in aiuto: “Un altro angelo volato in cielo… Condoglianze alla famiglia di Carlotta, la ragazza di Fregene affetta da SMA 1”

Donare solidarietà per aiutare chi ne ha veramente bisogno non è mai abbastanza… Farmacisti in aiuto insieme alla Caritas Parrocchiale di Fregene, con la loro collaborazione, nata per supportare concretamente le famiglie del Comune, hanno aiutato una famiglia con tre figli, di cui la primogenita Carlotta affetta da SMA 1, l’atrofia muscolare spinale: “Purtroppo questo giovane angelo è volato in cielo – ha dichiarato Tullio Dariol, presidente di Farmacisti in aiuto – lasciando un vuoto incolmabile nei suoi famigliari che le sono stati accanto in ogni momento e in ogni difficoltà”.

“La ragazza, infatti, era obbligata ad essere attaccata al respiratore 24 ore al giorno – spiega il Presidente – e doveva essere alimentata tramite PEG (gastrostomia endoscopica percutanea), un sistema che permette di alimentare le persone infondendo i nutrienti direttamente all’interno dello stomaco e si nutre prevalentemente di omogeneizzati. Nel nostro piccolo, abbiamo fornito ciò che le poteva servire, ma i sempre più frequenti tagli alla sanità pubblica hanno aumentato le criticità”.

“Siamo addolorati nel dover esprimere le nostre più sentite condoglianze a tutta la sua famiglia – conclude Tullio Dariol -. Niente potrà risanare una ferita come questa o sopperire alla sua mancanza. Siamo grati di aver avuto l’occasione, seppure nel nostro piccolo, di poter aiutare questa giovane anima e di aver fatto la sua conoscenza”.

Farmacisti in Aiuto ricorda che tutte le donazioni, anche piccole, che ci vengono fatte possono essere detratte o dedotte dalla dichiarazione dei redditi, ottenendo così un risparmio fiscale che riduce notevolmente l’importo donato.

Per avere ulteriori informazioni, contribuire o sostenere in altro modo i nostri progetti, vi invitiamo a visitare il nostro sito www.farmacistiinaiuto.it, la nostra pagina Facebook /FarmacistiinaiutoOnlus , la nostra pagina sul quotidiano online “Il Faro”, a contattarci via mail segreteria@farmacistiinaiuto.org oppure contattare la nostra segreteria al 346-4360567

