Gaeta, non accetta la fine della relazione e sperona l’auto della ex 

Gaeta – Il 13 agosto 2022 a Gaeta i militari della Stazione Carabinieri di Terracina, collaborati per l’occasione dai militari della locale Tenenza, hanno dato attuazione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 55enne di Gaeta, noto alle forze dell’ordine.

I fatti che hanno portato all’emissione dell’ordinanza erano stati commessi per ultimo il 9 giugno scorso, quando dopo una videochiamata dal tenore minaccioso, il predetto, incapace di accettare la fine di una relazione sentimentale, ha inseguito con la propria auto e speronato la macchina su cui viaggiava l’ex compagna, facendole perdere il controllo dell’auto. La donna è riuscita, però, a fuggire e a cercare aiuto tra gli automobilisti in transito sul tratto stradale.

La Procura della Repubblica di Latina, concordando con le certosine indagini effettuata dall’Arma di Terracina, ha richiesto al Gip del Tribunale di Latina la citata misura che è stata emessa il 12 agosto. L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Terracina, per poi essere associato presso una casa circondariale della Regione.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

