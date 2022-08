Il bel gesto di Renato: a 82 anni trova uno zaino pieno di soldi e lo consegna alla Polizia 

Roma – Un bel gesto civico che merita di essere ricordato quello del signor Renato, di 82 anni. Questa mattina, 17 agosto 2022, si è presentato presso il Commissariato Distaccato di Tivoli-Guidonia dove ha consegnato agli agenti della Polizia di Stato, uno zaino contenente effetti personali, un telefonino, documenti, carte di credito e la somma di 600 euro.

Il tutto era stato smarrito nella serata di ieri nel centro storico di Tivoli da una signora che, informata del rinvenimento, ha ringraziato il gentilissimo pensionato. Un bel gesto virtuoso che sia di esempio per tutti.

