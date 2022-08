Santa Marinella – E’ stata una serata di musica e di magia quella che ha incantato ieri, 16 agosto 2022, il pubblico di Santa Severa. Le note del violino di Angelo Branduardi hanno ammaliato gli spettatori venuti al Castello ad assistere alla tappa laziale del tour “Camminando camminando in due”.

Branduardi si è esibito con una formula particolare: in duo con Fabio Valdemarin, pianista di formazione classica e polistrumentista, per un concerto acustico che ha dato spazio non solo al violino e alle chitarre del Trovatore (come lui stesso ama definirsi), ma anche al pianoforte, all’organo, alle tastiere e alla tromba del suo compagno di viaggio.

di 46 Galleria fotografica Branduardi a Santa Severa









Nel corso della calda serata estiva, davanti ad una platea entusiasta, sono stati eseguiti brani famosi e meno conosciuti, anche tratti dagli album che compongono la collana “Futuro Antico” con al quale Angelo ha ripreso suoni dimenticati dei secoli passati, senza dimenticare “i classici”.

“Niente vi sarà risparmiato” – ha affermato Branduardi durante il concerto, mentre si è trovato impegnato ad accordare il suo strumento, complice l’umidità. Ogni brano è stato accompagnato dalle vivaci spiegazioni del maestro che ha concesso ben due bis ai propri fan con l’esecuzione dei brani più amati: “Vanità di vanità”, “La pulce d’acqua” e “La fiera dell’Est” che Branduardi ha cantato in lingua ucraina.

“La mia intenzione è quella di reinventare i brani eseguiti in concerto, smontandoli alla ricerca del nucleo essenziale e rimontandoli con nuove soluzioni. Il concerto con Fabio è sicuramente molto complesso potendo contare sul pianoforte, organo, tastiere e tromba di Fabio oltre che, naturalmente sulle mie chitarre e sul mio violino. Resto però fedele alla mia idea del “meno c’è, più c’è” presentando un concerto acustico, alla ricerca delle emozioni più profonde e della immediata comunicazione tra musicista e pubblico”.

Una promessa decisamente mantenuta, per una serata che resterà indimenticabile nel cuore di tutti gli spettatori.

