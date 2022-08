Manutenzione motosega: che cosa c’è da fare

La motosega è uno di quegli strumenti davvero molto utili per prendervi cura del vostro giardino e aree verdi. Consente infatti di tagliare velocemente a tronchi e rami per tenere pulito lo spazio esterno. Ovviamente, bisogna sempre ricordare che va utilizzata solo dalle persone che sanno come maneggiarla e anche come eseguire una corretta manutenzione. Ai controlli da fare ogni volta prima dell’uso, se ne aggiungono altri che vale la pena fare di tanto in tanto per assicurare il corretto funzionamento nel corso del tempo. Questi rivestono un’importanza fondamentale perché se non vengono fatti, la motosega può diventare uno strumento più pericoloso che utile. Le prestazioni di questo strumento dipendono infatti da controlli regolari su tutte quelle parti che sono più soggette a usura perciò vediamo subito quali sono per aiutarvi in questo compito periodico.

La catena

La catena è probabilmente la parte della motosega maggiormente soggetta a usura e abrasione perché strettamente in contatto con il legno. Per lavorare in maniera fluida ricordate quindi di farla affilare spesso. Perché possa essere utilizzabile, ricordate di farla affilare se urtate qualcosa di diverso dal legno come può essere un sasso. Anche quando lavorate per molte ore di seguito, vale la pena affilare la catena. A volte acquistare casette in legno e risparmiare è importante per tenere la motosega al riparo dagli agenti atmosferici ma anche riporre tutto il necessario per la manutenzione.

In particolare, per affilare la catena servono una lima tonda, una chiave inglese, una lima rettangolare e delle guide per la lima. Controllate sempre che la catena sia tesa nel modo giusto altrimenti se è allentata si sfila, causando gravi danni e infortuni. Al contrario, quando è troppo tesa, si verifica un’eccessiva usura della barra.

La barra guida

Avendola appena citata, vale la pena spendere alcune parole in più in merito alla barra guida che rappresenta un’altra parte soggetta a usura. Può essere utile controllarla di tanto in tanto per garantire ottime performance della motosega e, allo stesso tempo, evitare danni. Un piccolo trucco che potete mettere in pratica è quello di invertirla evitando che si usure solo da un lato.

Per sapere quando va sostituita, prendete un righello e appoggiatelo sulla barra. Quando c’è uno spazio eccessivo tra la barra e il lato esterno del dente che taglia tutto è regolare. Invece, quando questo spazio è insufficiente, dovete sostituire il pezzo.

La frizione

Quando si parla di operazioni di manutenzione della motosega, bisogna che vi ricordiate anche della frizione. Il problema principale nel corso del tempo risulta una minore trasmissione della rotazione alla campana dentata. Quando volete verificare lo stato della frizione, allentate le viti che tengono serrata la protezione e la barra.

Una volta che avete una visione più chiara della campana dentata, controllate che siano integri e senza scheggiature. Sfilando la campana, controllate il cuscinetto a rulli e le masse centrifughe. Queste sono usurate quando non è presente uno spesso strato di materiale da attrito.