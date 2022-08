Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Una saccatura atlantica si approfondirà nelle prossime 48 ore verso Francia e Penisola Iberica, erodendo l’anticiclone e pilotando una perturbazione che raggiungerà anche l’Italia. I suoi effetti si noteranno già nel corso di mercoledì con un deterioramento del tempo al Nordovest, dove giungeranno i primi rovesci e temporali nel corso della giornata, tendenti a divenire anche forti e ad estendersi lentamente verso est. A brevissima distanza seguirà un secondo impulso perturbato giovedì che determinerà una recrudescenza dell’instabilità al Nord, con temporali anche violenti e fenomeni in estensione a parte delle regioni centrali. Non verrà coinvolto il Sud, sempre sotto la protezione dell’anticiclone. La saccatura atlantica innescherà anche una risalita di correnti molto calde dal Nord Africa che determineranno un sensibile aumento delle temperature al Centro-Sud.

METEO MERCOLEDI’ 17 AGOSTO. I venti si disporranno da sudest e si intensificherà un caldo Scirocco che farà lievitare le temperature, ma accompagnerà anche una perturbazione in arrivo dalla Francia che raggiungerà le regioni di Nordovest. Questa determinerà piogge e temporali dal pomeriggio che si estenderanno fino alla Lombardia e al Trentino ed ovest Veneto entro sera. I fenomeni potranno risultare anche forti sulle zone alpine occidentali e in prossimità di esse, con possibili grandinate e nubifragi in Piemonte. Si manterranno condizioni di stabilità invece sul resto d’Italia, con caldo intenso e punte anche di 38/40°C sulle isole maggiori.

Evoluzione meteo Lazio

MERCOLEDI’: qualche nube bassa al mattino sulle valli interne, specie quelle più prossime alle sub-coste. Stabilità prevalente su Toscana, Umbria e Lazio grazia all’anticiclone; qualche fenomeno di instabilità ad evoluzione pomeridiana su appennino toscano e aree immediatamente prospicienti. Caldo in intensificazione. Venti sino a localmente moderati nell’entroterra; forti meridionali su coste e Arcipelago. Mare poco mosso o mosso.

Commento del previsore Lazio

torna a rinforzarsi l’alta pressione con condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato con nuova intensificazione del caldo. Attenzione però al 18 agosto con temporali anche forti sulla Toscana specie centro-settentrionale; 19 agosto con instabilità sparsa ma dalla dinamica ancora da inquadrare bene. Forte Scirocco sulle coste tra 17 e 18 agosto.

(Fonte: 3B Meteo)

