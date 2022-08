Vaticano. Guardia Svizzera si sente male e sviene: il Papa interrompe l’Udienza Generale

Città del Vaticano – Altro fuoriprogramma in Vaticano. Poco prima che un bimbo salisse sul palco superando la sicurezza (leggi qui), una delle guardie svizzere presenti oggi nell’Aula Paolo VI per l’Udienza Generale di Papa Francesco, è stata colta da un malore ed è svenuta mentre si stava presentando la catechesi in lingua portoghese. L’Udienza, subito sospesa dal Pontefice per permettere i soccorsi, è ripresa dopo alcuni istanti con un applauso di incoraggiamento da parte dei tanti fedeli.

