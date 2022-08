Vialetto per il giardino: 4 idee da copiare subito

Se anche tu vuoi avere un giardino confortevole dove trascorrere le belle giornate all’aperto, devi curare ogni dettaglio, compreso il viletto. Le stradine per muoverti nel giardino nelle varie zone possono essere un ulteriore modo per abbellire lo spazio esterno. Quando cerchi un sistema per rendere il camminamento in giardino esteticamente piacevole, sappi che ci sono moltissime possibilità, come quelle che ti proponiamo qui di seguito.

Con i rotoli di erba

Un’idea per realizzare un vialetto potrebbe semplicemente essere quella di giocare con l’erba. Forse non sai che ci sono diverse tipologie di erba tra cui alcune sono più indicate per il prato e altre meno. Utilizzando i rotoli di erba, tagliali per realizzare dei quadrati perfetti. Sistemali a mo’ di scacchiera per ottenere un vialetto bicolore di erba più chiara e più scura. Se te la cavi con gli accessori per il giardino ed il fai da te questo è un progetto, seppur ambizioso, che fa al caso tuo.

Con i sassi naturali

Dei sassi con effetto naturale sono molto adatti per lastricare il camminamento in giardino. Si tratta un po’ di copiare l’idea dei passi giapponesi per uno spazio dedicato alla meditazione e contemplazione. Sono comunque molto indicate se vuoi un giardino dallo stile più moderno e minimale. Le pietre devono avere uno stile più naturale perciò con bordi e forme irregolari, tutte diverse l’una dall’altra.

Prima di sistemarle in modo definitivo, fai qualche prova di posizionamento. Una volta che hai trovato la disposizione che ti piace di più, scava un po’ nel terreno per affondare bene la pietra. Usa anche un po’ di cemento per assicurare una maggiore presa.

Con le sezioni del tronco in legno

Se sei alla ricerca di qualcosa di più rustico, prova a usare il legno che è un materiale che va sempre molto bene in un ambiente esterno. L’idea è quella di usare delle sezioni orizzontali di un tronco che puoi ricavare tagliando con una sega circolare o anche una motosega. Ricava anche cerchi più piccoli tagliando i rami.

Prima di posare questi cerchi in legno, faresti meglio a passare un prodotto protettivo come può esser uno smalto idrorepellente che aiuti ad aumentare la durata e la resistenza del materiale. Sistema le sezioni circolari affiancandole in maniera non troppo precisa riempendo gli spazi tra i cerchi più grandi con quelli ricavati dai rami. L’effetto finale garantisce un bel colpo d’occhio.

Con le pietre geometriche

In qualunque negozio dedicato al giardinaggio, trovi una serie di pietre e mattonelle per l’esterno che puoi usare per realizzare il tuo vialetto in giardino o davanti a casa. Sono molto indicate per creare dei disegni e dei motivi geometrici.

Il vantaggio di preferire questi prodotti è garantire un vialetto durato che resiste nel corso del tempo a ogni condizione meteo ma anche molto facile da installare senza doverti cimentare con chissà quali operazioni complicate. Tuttavia, è una soluzione un po’ banale e ordinaria che si è già vista moltissime volte che potresti scartare se cerchi invece qualcosa di più originale.