Abusi, il Papa: “Non ci sono elementi per un’inchiesta sul cardinale Ouellet”

Città del Vaticano – In merito alle notizie dei giorni scorsi riportate dalla stampa e riguardanti l’Em.mo Cardinale Marc Ouellet, il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, fa sapere che è “terminata l’indagine preliminare affidata dal Papa al P. Jacques Servais, S.I., la conclusione è stata che non ci sono elementi per dare inizio a un procedimento nei confronti del Cardinale Ouellet per aggressione sessuale”.

“Non vi sono presupposti per aprire un’indagine sull’aggressione sessuale di Persona F. da parte del card. Signor Ouellet. Né nella sua relazione scritta e inviata al Santo Padre, né nella testimonianza via Zoom che ho successivamente raccolto alla presenza di un membro del comitato diocesano ad hoc, questa persona ha avanzato un’accusa che avrebbe fornito materiale per tale indagine”, ha fatto sapere padre Servais.

Pertanto, “a seguito di ulteriori pertinenti consultazioni, Papa Francesco dichiara che non sussistono elementi sufficienti ad aprire un’indagine canonica per aggressione sessuale da parte del Cardinale Ouellet nei confronti della persona F.”.

(Il Faro online) Foto © Vatican Media

