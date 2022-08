Centro d’arte e cultura a Ladispoli: come richiedere la concessione delle stanze

Ladispoli – Pubblicato l’avviso per la concessione temporanea, dal 19 settembre 2022 al 31 luglio 2023, delle stanze del Centro d’arte e cultura.

La domanda predisposta sull’apposito modulo e con la documentazione prevista dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 12:00 dell’11 settembre 2022, attraverso una delle modalità di seguito indicate:

mediante raccomandata A/R o consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune in busta chiusa recante la dicitura “Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per la concessione in uso temporaneo delle stanze del Centro d’Arte e Cultura”;

raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Comune di Ladispoli – Servizio Cultura Piazza G. Falcone n. 1 00055 – Ladispoli;

tramite PEC all’indirizzo: comunediladispoli@certificazioneposta.it

Per avviso e domanda https://www.comunediladispoli.it/centro-darte-e-cultura-pubblicato-lavviso-per-la-concessione-temporanea-delle-stanze/notizia

