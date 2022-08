Ciclismo, 26esima medaglia in carriera per Ganna: è bronzo europeo

Monaco – Il ciclismo su strada porta il nome di Ganna e lo fa ormai da tanti anni. Si fa bello il movimento il t tricolore ancora. E grazie, ancora al campione olimpico di Tokyo. Filippo sale sul podio all’Europeo Multisport di Monaco in svolgimento in questi giorni in Germania e regala un alloro importante all’Italia. Chiude al terzo posto la sua prova a cronometro con il tempo di 27:14.00 dietro alla coppia svizzera composta da Stefan Bissegger (27:05.96, oro) e Stefan Küng (27:06.49, argento).

Il campione del mondo in carica di specialità, sorride al termine della gara. Non si è presentato al meglio delle sue condizioni fisiche e la medaglia ottenuta rappresenta una grande vittoria: “Sono contento di me stesso, ho fatto il massimo. Tenete presente che non salivo su una bici da crono dal Tour de France – dichiara l’azzurro come riporta federciclismo.it – sono tornato in gara e cercherò di fare del mio meglio in vista del mondiale”.

Sul fatto di essere subentrato in corsa aggiunge: “Sicuramente a livello di testa le motivazioni sono diverse, però appena ho saputo di dover correre ho cercato di fare tutto al meglio: studiare il percorso e trovare la giusta concentrazione. I valori davano dei riscontri in linea con le aspettative, mancava un pizzico di velocità e sentivo che non riuscivo ad andare come volevo durante la mia prova”.

“Ora penso a recuperare – sottolinea – sarò poi in Germania e a seguire in altura prima dell’Australia dove c’è in palio il titolo Mondiale”. Lo scorso anno Ganna raggiunse il secondo posto dietro a Kung e seppe poi rifarsi in Belgio con la maglia iridata. Parla anche della sua rinuncia al record dell’ora: “Non sapevo come sarei uscito dal Tour, e difatti ero piuttosto stanco. Quindi è stato meglio così, rinunciare”.

(foto@federciclismo.it)

