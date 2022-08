Era ricercato in Romania, trovato “in vacanza” a Ponza: 28enne in manette

Ponza – Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia per un’estate sicura e finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, con particolare riferimento a quelli contro il patrimonio.

I militari della dipendente Stazione di Ponza, hanno localizzato e dato esecuzione al mandato europeo di arresto in carcere di un 28enne di origine rumena, ritenuto responsabile di lesioni, uso di atto falso, guida senza patente, guida in stato di ebbrezza e falsificazione di documenti, reati commessi negli anni 2012/2019 in Romania, per i quali dovrà scontare anni 3 e mesi 1 di reclusione. L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Latina.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

