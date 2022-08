Europei di Atletica, Arese brilla quarto nei 1500 metri: “Salto di qualità”

Monaco – Un quarto posto da applausi per Pietro Arese. Il giovane atleta delle Fiamme Gialle sigla un grande crono personale di 3’35”00 nella finale degli Europei di atletica, in svolgimento a Monaco. Molto felice a margine di una gara in cui ha impresso il suo segno ed è diventato il terzo italiano nei 1500 metri della storia.

Terzo per buona parte della gara, ha poi strappato la medaglia di legno, come fosse un alloro brillante in bacheca che lo proietta tra i migliori nella disciplina: “Il risultato migliore di sempre, solo questo poteva fare oggi. Perdere non è il massimo, ma non potrei chiedere di più. Una finale difficile, di sempre. Sono contento così. Il tempo di oggi mi da carica per il Mondiale dell’anno prossimo, finalmente ho fatto il salto di qualità, è bellissimo. Ho pensato in grande”. Ha detto l’azzurro ai microfoni di Raisport.

(foto@Grana/Fidal)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.