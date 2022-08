Europei di Atletica, Tamberi immenso: è oro nel salto in alto

Monaco – 2,30. La misura che regala a Gianmarco Tamberi l’oro europeo a Monaco. Il Capitano della Nazionale Italiana vola oltre gli infortuni e il Covid, ancora una volta, e si regala un immenso successo personale che porta all’atletica italiana la sesta medaglia agli Europei in Germania e il prestigio internazionale. Affianca questo oro prezioso a quello conquistato alle Olimpiadi, che lo ha fatto entrare nella leggenda. Ha vinto la Diamond League Gimbo lo scorso anno e a Monaco si prende la scena, coinvolgendo il pubblico.

Prova a saltare 2,32 e poi anche 2,33 galvanizzato e caricato dalla vittoria. Per lui è il secondo oro all’aperto nel salto in alto dopo quello avuto nel 2016 e il terzo dopo quello conquistato negli Indoor a Glasgow nel 2019. Gimbo ormai è leggenda con otto medaglie internazionali.

(foto@Colombo/Fidal)

