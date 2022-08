Europei di Nuoto, il nuovo programma del fondo a Ostia: gare sabato e domenica

Roma – Per il perdurare delle condizioni meteo avverse, con venti forti ed onde alte, la commissione tecnica del nuoto in acque libere della LEN e Roma 2022 hanno annunciato il nuovo programma gare del nuoto di fondo per i prossimi giorni.

La giornata di gare di domani, venerdì 19 agosto, è stata annullata.

Le gare saranno in programma alla spiaggia SPQR di Ostia sabato 20 con la partenza della 5km maschili e femminili alle ore 10, seguita alle ore 14 dalla 25km maschile e femminile.

Domenica 21 è prevista la 10km che avrà inizio alle ore 10 per gli uomini e per le donne.

La staffetta 4x1250m è stata invece cancellata dal programma delle competizioni.

Venerdì 19 agosto

NESSUNA GARA

Sabato 20 agosto

10.00 5km (maschile e femminile)

14.00 25km (maschile e femminile)

Domenica 21 agosto

10.00 10km (maschile e femminile)

(foto@DeepBlueMedia)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.