Europei di Nuoto, tuffi da record dal metro: argento per Marsaglia e bronzo per Tocci

Roma – Se il nuoto ha portato dei record uno dopo l’altro e lo ha fatto anche con la vittoria del team azzurro e per la prima volta nella storia, la striscia dei primati prosegue pure nei tuffi. E’ l’Europeo in cui si sfatano le tradizioni e si costruisce il futuro. E il futuro passa per i risultati doppi di Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci.

Nella finale del trampolino da un metro il primo è secondo con 396.25 punti e il secondo si prende il terzo posto con 386.20. argento e bronzo allora per l’Italia ed è la prima volta. Due podi insieme dal metro per i ragazzi.

(foto@DeepBlueMedia)

