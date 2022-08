Festa della Musica a Fiumicino: venerdì stop, ma sabato e domenica a tutto volume

Fiumicino – A cause delle condizioni meteo avverse, la Festa della Musica (leggi qui) non inizierà venerdì 19 agosto perché è previsto nubifragio. I festeggiamenti si faranno regolarmente sabato 20 e domenica 21 agosto, sempre nella location di via del Faro 74 angolo via Coni Zugna, a Fiumicino.

Gli appuntamenti serali e il buon cibo preparato con il pescato locale, faranno partire la Festa della Musica a tutto volume con il ritorno del bel tempo.

Gli spettacoli saranno due per ogni serata:

Sabato 20 agosto un lungo percorso nella musica dance degli anni Ottanta con gli ‘Scalo Project’. A seguire i trascinanti ritmi di Jovanotti con i ‘Suono Positivo’.

Domenica 21 agosto ancora ballo con Roberto Nana. Si chiude con i mitici anni ’70, ’80 e ’90 dei ‘Deja Vu’.

Il menù

Un menù tutto da scoprire e assaporare quello della Festa della Musica, con prezzi accessibili e la possibilità di scegliere alla carta o il menù fisso:

Primi piatto di pesce del giorno €12,00

Bruschetta con polipetti e cozze €4,00

Frittura di Calamari e Gamberi €10,00

Patatine Fritte €3,00

Menù Fisso

Primo Piatto di pesce del giorno

Bruschetta con polipetti e cozze

Patatine fritte

Acqua

Euro 17,00

Inoltre, ci saranno anche degli stand per poter gustare panini assortiti e arrosticini. La Festa della Musica è pronta per farvi provare buon cibo a ritmo di buona musica.

Info: 324.9059956

