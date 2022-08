Macabra scoperta a Fiumicino: surfisti trovano un cadavere in mare

Fiumicino – Giallo a Fiumicino, dove tra le onde del mare è riaffiorato il cadavere di un uomo. La macabra scoperta è avvenuta nella mattinata di oggi, giovedì 18 agosto, da un gruppo di surfisti che hanno notato il corpo senza vita galleggiare e, in poco tempo, spinto dalle correnti e dal vento, arrivare sulla spiaggia. Immediatamente sono state allertate le Forze dell’Ordine, Polizia di Stato e Guardia Costiera, e il personale sanitario dell’Ares 118. I soccorritori, giunti sul posto, oltre a constatare la morte dell’uomo, tra i 60 e i 70 anni e con indosso il costume da bagno, hanno notato che il rigor mortis era già presente. Sulla vicenda indagano ora le Autorità competenti per identificare il corpo e capire l’esatta causa della morte.

