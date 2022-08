Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. La perturbazione che sta per raggiungere le regioni centro settentrionali a iniziare dal Nordovest nelle prossime ore, avrà caratteristiche molto energetiche perché frutto di contrasti termici elevati. C’è infatti una massa d’aria calda in risalta dal nord Africa che porterà temperature fino a 40°C al Sud che convergerà lungo una stretta linea di confine con aria piuttosto fresca nord atlantica. Lungo quella linea che si muoverà molto lentamente da ovest a est si svilupperanno fenomeni intensi a prevalente carattere di temporale che coinvolgeranno gradualmente tutto il Nord e gran parte del Centro nell’arco di giovedì e di venerdì. la natura di questi temporali potrà essere a carattere localmente violento con venti forti e vorticosi, nubifragi e grandine. Il transito del fronte si compirà tra giovedì e venerdì, andiamo allora a vedere costa dovremo aspettarci in queste due giornate con un focus sulle aree più a rischio per giovedì.

METEO GIOVEDÌ 18 AGOSTO: Nord, giornata instabile perturbata al Nordovest e sulla Lombardia con rischio di forti temporali, nubifragi e grandine. Altrove irregolarmente nuvoloso con fenomeni meno intensi ma forti temporali attesi anche sul Trentino, il Veneto e l’Emilia Romagna tra la sera e la notte. Centro, instabile a tratti perturbato sulla Toscana soprattutto centro settentrionale con possibilità di forti temporali anche a carattere di nubifragio e locali grandinate. Maggiore variabilità altrove con qualche temporale più isolato. Possibili forti temporali anche sulla Sardegna settentrionale. Sud, cieli parzialmente nuvolosi o nuvolosi per nubi medio alte. Temperature in calo al Nord e Toscana, stazionarie o in lieve ulteriore aumento al Sud con punte di 40°C. Venti tesi meridionali con mari mossi, molto mossi i bacini settentrionali ed occidentali.

Evoluzione meteo Lazio

GIOVEDI’: tempo in peggioramento sulle compagini settentrionali delle zone centrali tirreniche, segnatamente della Toscana con temporali anche forti a carattere di nubifragio, peggiora nel corso della giornata anche sul resto della Regione. Qualche fenomeno pre-frontale sull’Umbria orientale entro tardo pomeriggio e primi temporali entro sera, in estensione anche al medio-alto Lazio. Forti temporali nella notte successiva, specie tra Umbria e Lazio. Forte Scirocco su Lazio e bassa Toscana, specie aree occidentali e costiere. Mare sino a mosso o molto mosso.

Commento del previsore Lazio

Torna a rinforzarsi l’alta pressione con condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato con nuova intensificazione del caldo. Attenzione però al 18 agosto con temporali anche forti sulla Toscana specie centro-settentrionale; 19 agosto con instabilità sparsa ma dalla dinamica ancora da inquadrare bene. Forte Scirocco sulle coste tra 17 e 18 agosto.

(Fonte: 3B Meteo)

