Nuova Zelanda, macabra scoperta: comprano due valigie e trovano i corpi di due bambini

I resti di due bambini sono stati trovati in due valigie messe all’asta. Il macabro rinvenimento ad Auckland in Nuova Zelanda.

A fare la scoperta è stata la famiglia che aveva comprato i due bagagli. Immediatamente è stato dato l’allarme alla Polizia che ha avviato le indagini.

Secondo i primi accertamenti sembrerebbe che i piccoli avessero un’età compresa tra i 5 e i 10 anni e che possano essere stati messi in quelle valigie da almeno tre o quattro anni.

Gli investigatori seguono tutte le piste per identificare i due bimbi e scoprire cosa sia successo. Intanto all’interno dei bagagli oltre ai due corpicini anche degli oggetti personali, grazie ai quali gli inquirenti sperano di poter risalire all’identità dei piccoli.

Non è escluso che i bambini siano scomparsi da casa e che i familiari non siano al corrente di quanto gli è capitato.

