Ardea – Nei giorni di scorsi, al fine di tutelare il nido realizzato da una tartaruga marina “Caretta-Caretta” in prossimità dello stabilimento balneare “Torre Marina” sul litorale di Tor San Lorenzo ad Ardea, il sindaco Maurizio Cremonini ha firmato una apposita ordinanza con prescrizioni e divieti.

Nello specifico, fino al prossimo 30 settembre 2022 (o comunque fino alla schiusa delle uova), fra le varie prescrizioni inserite nell’ordinanza, in prossimità del nido non è possibile occupare la zona di spiaggia delimitata dalla recinzione di protezione del nido stesso con qualsiasi attrezzatura, non si può praticare alcun tipo di gioco e non si può tenere musica ad alto volume o effettuare attività che arrechino disturbo al nido.

In più, non si possono accendere fuochi, non è consentito movimentare la sabbia, non si possono utilizzare veicoli a motore (eccezion fatta per i mezzi di soccorso) e non è consentito svolgere gare o manifestazioni. Sono, infatti, consentite esclusivamente le attività istituzionali promosse dall’Amministrazione Comunale e da altri organi istituzionali finalizzate alla salvaguardia dell’ambiente e a una migliore tutela del sito. È in tale contesto, fra l’altro, che per una maggiore tutela del nido, grazie all’impegno dello stabilimento balneare “Torre Marina”, in prossimità di Ferragosto è stata rinforzata la recinzione di protezione.

“Il nido della tartaruga marina è tenuto costantemente sotto controllo dal personale competente – commenta il sindaco Maurizio Cremonini -. Colgo l’occasione per ringraziare lo stabilimento balneare ‘Torre Marina’ che, a proprie spese, ha rinforzato la recinzione di protezione del sito e, nei giorni e nelle notti concomitanti con il periodo di Ferragosto, ha effettuato un controllo continuo dell’area impiegando il proprio personale di vigilanza al fine di evitare possibili interferenze con la nidificazione o danni all’area”.

