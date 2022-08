Anzio, tenta la rapina in un supermercato: beccato ladro “seriale”

Anzio – Questa notte, intorno alle 00.30, i Carabinieri della Stazione di Lavinio Lido di Enea hanno tratto in arresto un noto pregiudicato di origini nordafricane senza fissa dimora che stava perpetrando un furto presso un supermercato di via Valle Schioia, in cui aveva fatto accesso previa effrazione di una porta.

I militari, intervenuti prontamente a seguito della chiamata al 112nue di un privato cittadino, si sono precipitati presso il supermercato trovando l’uomo, nato in Algeria nel 1982, ancora all’interno dell’attività nascosto dietro alcuni scaffali. Il soggetto, che era già stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Anzio, all’inizio di agosto 2022 per tentato furto presso un autolavaggio, e, da inizio anno, altre tre volte sempre dai Carabinieri di Anzio (3 febbraio, 9 aprile, 29 aprile) per rapina, resistenza a Pubblico Ufficiale e furto – dopo il processo per direttissima tenutosi questa mattina, è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Anzio.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

