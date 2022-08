Europei di Nuoto, Chiara Pellacani fa cinquina: stavolta è oro nei tuffi dai tre metri

Roma – Meraviglia Chiara Pellacani, giovanissima e Regina italiana dei tuffi. Erede di Tania Cagnotto e neanche ventenne. L’azzurra poco fa si è aggiudicata l’oro dal trampolino dei tre metri in questi Europei di Roma in cui l’atleta delle Fiamme Gialle conta già quattro medaglie personali (oro nel team event, bronzo nel metro e nel sincro misto con Matteo Santoro, argento nel sincro tre metri femminile con Elena Bertocchi). Si fa fatica evidentemente a tenere il conto dei successi dell’azzurra e degli azzurri che stanno dominando il torneo.

La Pellacani, che studia e vive negli Stati Uniti da un anno circa, è stata premiata dalla sua concentrazione, determinazione e talento. E premiata anche da Paolo Barelli sul podio. E’ salita sul primo gradino sotto il cielo nuvoloso e soleggiato di Roma al Foro Italico, riscaldato comunque dalla passione dei tifosi accorsi sugli spalti. Chiara ha ottenuto il titolo dai tre metri con il punteggio di 318,75.

(foto@DeepBlueMedia)

