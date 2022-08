Gli imprenditori di Santa Marinella fanno rete

Santa Marinella – Il Comune di Santa Marinella e l’assessore alle Attività Produttive, Emanuele Minghella, sostiene tutte la attività commerciali della cittadina che hanno partecipato al Bando Reti d’Impresa, emesso dalla Regione Lazio, che destina 15 milioni di euro ai Comuni laziali ed ai Municipi di Roma Capitale per favorire la costituzione, l’avvio e il consolidamento di quelle realtà imprenditoriali ed economiche su strada.

Un bando che permetterà anche la riqualificazione e valorizzazione del territorio attraverso un contributo di 100 mila euro, con cui sarà possibile investire proprio per raggiungere questo obiettivo. Il territorio di Santa Marinella, con il suo grande patrimonio storico, artistico e culturale e che si estende dal Castello di Santa Severa fino all’importante sito archeologico di Castrum Novum mare, è stato uno dei primi comuni del Lazio ad aver aderito al Bando presentando un progetto. Altro fatto veramente importante semre come sottolineato dall’ assessore Minghella ha aderito tra i Comuni del Lazio, presentando un progetto che coinvolge oltre 45 commercianti.

Tutto ciò sta a significare che anche le iniziative di rilancio della cittadina balneare che sta portando avanti l’attuale amministrazione hanno indotto molti operatori a voler investire nelle loro attività. Un segnale molto positivo anche in previsione di una futuro progressiva crescita economica di Santa Marinella.

Con i fondi del bando regionale sarà possibile creare una vera rete locale di imprese, ovvero un progetto consolidato e sviluppato nel tempo attraverso attività che mirano a costruire e presentare un’offerta turistica integrata, di eccellenza, che coniuga elementi altamente caratterizzanti, quali l’archeologia terrestre e subacquea, gli eventi culturali, oltre alla possibilità di visitare e pernottare in straordinarie dimore storiche sul mare per generare esperienze nuove, vendibili ed originali. L’amministrazione comunale intende attivare un percorso che favorisca una strategia mirata, volta ad innalzare l’offerta turistica del territorio, generando nuovi flussi di visitatori.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Santa Marinella

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Santa Marinella, clicca su questo link