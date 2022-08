I carabinieri bloccano il “terrore di Passoscuro”: ora i cittadini possono sentirsi al sicuro

Fiumicino – Un pericolo pubblico tolto dalla circolazione: un uomo che era diventato il “terrore” di Passoscuro è stato finalmente bloccato ed arrestato dai carabinieri. I residenti non ne potevano più e vivevano con la costante paura di non essere al sicuro. Sono tanti, infatti, i precedenti che gravavano sull’uomo in questione: guida senza patente, aggressioni fisiche e verbali, andava in giro con un coltello…

Tutte cose che minavano la tranquillità e la sicurezza di Passoscuro. Uno dei fatti più gravi è stato quando ha quasi investito le persone sedute fuori da un bar, travolgendo tutti i tavolini e facendo scappare la gente in preda al panico.

“E’ solo grazie all’intervento dei carabinieri che è stato possibili ripristinare l’ordine – ha dichiarato Stefano Calandra, vicecommissario della Lega a Fiumicino -. A loro va il nostro plauso e il nostro riconoscimento per aver restituito un po’ di serenità ai cittadini che ora possono sentirsi al sicuro, ormai stremati da questi eventi”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link