Instagram e Facebook “cacciano” la Ong no vax di Kennedy jr: “Fa disinformazione sul Covid”

Facebook e Instagram hanno rimosso gli account della Children’s Health Defense con l’accusa di fare disinformazione sanitaria in relazione al coronavirus e di aver violato ripetutamente le regole che vietano la diffusione di notizie false sul Covid-19.

L’organizzazione non governativa guidata da Robert Kennedy Jr. è uno dei più influenti gruppi no-vax degli Stati Uniti e tra le più attive sui social media. Lo stesso Kennedy, convinto no-vax, è stato cacciato da Instagram nel 2021, mentre la sua pagina su Facebook resta attiva.

“Facebook sta agendo come un surrogato della crociata del governo federale per mettere a tacere tutte le critiche alle politiche draconiane del governo”, ha commentato Kennedy. La Children’s Health Defense, che vanta centinaia di migliaia di seguaci, ha annunciato di aver citato in giudizio Facebook. (fonte: Adnkronos)

