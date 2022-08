Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. E’ atteso il passaggio di un nuovo e più intenso fronte di instabilità cui ne seguirà un terzo in serata che ultimerà il suo passaggio sulla Penisola solo nella giornata di venerdì Con strascichi al sud fino al Sabato. Dunque sarà ancora maltempo, forte maltempo con le stesse fenomenologie e gli stessi rischi. Attesi temporali con nubifragi e grandinate, colpi di vento e possibili alluvioni lampo. Dove? Soprattutto al Nord ma sarà colpita anche una parte del Centro. Vediamo allora le previsioni per le prossime ore.

METEO VENERDÌ 19 AGOSTO: Nord, variabilità e ampie aperture al Nordovest fin dal mattino con basso rischio pioggia, al più qualche rovescio in prossimità delle Alpi, ancora molto instabile tra Lombardia, Emilia Romagna e Nordest con piogge e temporali, localmente forti e accompagnati da locali grandinate e colpi di vento. Graduale miglioramento da ovest tra il pomeriggio e la sera. Centro, spiccata instabilità anche perturbata con rovesci e temporali localmente di forte intensità, graduale miglioramento da ovest entro sera. Sud, instabile tra Campania, Molise, Puglia settentrionale con qualche piovasco o temporale, variabilità altrove con fenomeni meno significativi. Temperature in netto calo anche al Sud. Venti moderati con rinforzi in rotazione dai quadranti settentrionali. Mari molto mossi.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: fronte temporalesco in transito nella notte, con rovesci e temporali anche intensi sulla Toscana orientale, ma in particolare tra Umbria e Lazio. Segue una giornata a tratti instabile, con nuovi spunti temporaleschi pomeridiano serali, su alta Toscana e settori interni Umbro-Laziali. Mare da mosso a molto mosso.

Commento del previsore Lazio

Prosegue la breve fase di maltempo con temporali anche forti sulla Toscana specie centro-settentrionale; precipitazioni sparse, ma localmente intese sul resto del settore. Graduale attenuazione dei fenomeni nel corso del pomeriggio a partire dai settori nord-occidentali, residue piogge sul frusinate. Weekend caratterizzato da bel tempo tra Umbria, Lazio e Toscana, salvo della locale instabilità diurna a ridosso dei rilievi.

(Fonte: 3B Meteo)

