Movida, il Condominio Gaeta Vecchia: “Quartiere nel caos. I nostri tentativi sono stati vani”

Gaeta – Hanno scritto una lettera sulla situazione esistente a Gaeta vecchia per sottolineare “Nulla è cambiato”. Il neonato Condominio di Gaeta Vecchia in una nota ha evidenziato: “Da quando siamo nati abbiamo sempre cercato il dialogo e affrontato le problematiche inerenti la Movida in maniera costruttiva, ma soprattutto senza puntare il dito. Gli incontri avuti con l’amministrazione – sottolineano i membri del Comitato – sono sempre stati guidati dallo spirito di trovare soluzioni senza arrecare danno a nessuno, i documenti deliberati ne sono la prova”.

Nonostante l’impegno assunto dall’organismo, quest’ultimo ne fare un bilancio sottolinea: “Nulla è cambiato”.

“Il perpetrare dei vostri comportamenti è un chiaro segno che non avete ancora ben compreso la prima regola sociale, vivere il quartiere significa rispettare tutti. Con i vostri ‘dehors’ avete sottratto decine e decine di parcheggi ai residenti e non, eliminato attraversamenti pedonali e, addirittura, uno snodo stradale”.

Stanchi i residenti riuniti nel “Condominio” di quartiere chiedono: “Dove volete arrivare?”

Nel manifestare insofferenza per la mancanza di sensibilità nei confronti di chi vive Gaeta Vecchia l’organismo evidenzia: “Ricordatevi che quando il peso rimane superiore alla portata, tutto crolla. Voi credete che il diritto di chi vive nelle abitazioni o anche di chi prende in fitto case vacanze e B&b insieme a chi vive 12 mesi l’anno il quartiere non conti nulla? Beh… una volta Largo Paone a Formia era un luogo frequentato dalla Movida, ora è quasi deserto o per chi la guarda da un altro punto di vista è un luogo tranquillo nel quale trascorrere una piacevole serata”.

