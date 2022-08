Nicaragua, arrestato il vescovo anima dell’opposizione al regime di Ortega

Managua – La diocesi di Matagalpa ha annunciato venerdì mattina presto che la Polizia nazionale del Nicaragua ha fatto irruzione nella curia diocesana, prendendo in custodia il vescovo Rolando lvarez e i suoi compagni. Secondo alcuni testimoni, agenti di polizia e paramilitari sono entrati nell’edificio della curia vescovile di Matagalpa intorno alle 3 del mattino, portando il vescovo e altri presenti nella casa in un luogo sconosciuto, in una carovana di otto veicoli della polizia. lvarez, insieme a diversi sacerdoti e laici, era detenuto all’interno dell’edificio dal 5 agosto, dopo l’annuncio che il vescovo era indagato dalla polizia per “incitamento alla violenza” in Nicaragua.

Testimoni presenti sulla scena affermano che non è chiaro se la polizia abbia mostrato un mandato di arresto o di perquisizione quando è entrata nell’edificio. Secondo voci circolanti in queste due settimane di arresti domiciliari, lo scopo perseguito dal regime di Daniel Ortega sarebbe stato, piuttosto che arrivare all’arresto, quello di costringere il religioso all’esilio.

Per questo sarebbero stati avviati dei negoziati non ufficiali con la conferenza episcopale nicaraguense. L’ipotesi però sarebbe naufragata sul rifiuto di Alvarez di lasciare il Paese. Intrappolati nell’edificio della cancelleria insieme ad lvarez, per più di due settimane, sono anche stati i sacerdoti Josè Luis Dìaz, Ramiro Tijerino, Òscar Escoto, Raùl Gonzàlez, Sadiel Eugarrios, i seminaristi Darvin Leyva e Melkin Sequeira, i musicisti Henry Corvera e Sujin Membreno e i cameramen Flavio Castro e Sergio Cardenas. Il sito cattolico nordamericano The Pillar ha tentato di contattare giovedì un sacerdote all’interno della casa, ma non ha ricevuto risposta prima che il sacerdote fosse arrestato.

Il giornalista locale Wilfredo Molina ha detto a The Pillar di essere stato in contatto con lo stesso sacerdote per tutta la durata degli arresti domiciliari, ma il sacerdote ha smesso di rispondere ai suoi messaggi nella giornata di ieri. Gli arresti domiciliari de facto del vescovo sono il punto più alto di una crisi che ha visto il regime di Ortga avviare un giro di vite contro la Chiesa cattolica, in cui sono stati arrestati diversi sacerdoti e le stazioni radio cattoliche in tutto il paese sono state chiuse.

lvarez è un critico esplicito dell’amministrazione di Ortega e la sua diocesi di Matagalpa è diventata un epicentro della persecuzione cattolica da parte della polizia, culminata con l’annuncio del 5 agosto che il vescovo sarebbe stato indagato per incitamento alla violenza contro lo stato e detenuto per sua proprietà diocesana per lo svolgimento delle indagini. lvarez ha trasmesso in live streaming un rosario notturno e una messa quotidiana quasi ogni giorno da quando sono iniziati i suoi arresti domiciliari.

Ma quando il vescovo non è apparso al rosario di martedì o alla messa di mercoledì questa settimana, i nicaraguensi hanno espresso preoccupazione per il fatto che fosse malato o che fosse fuggito dall’edificio della cancelleria. E quando tutti nell’edificio hanno ricevuto frammenti della stessa ostia durante la messa di giovedì, i nicaraguensi hanno espresso preoccupazione per il fatto che quelli all’interno della casa stessero esaurendo le scorte, non solo di cibo.

Altri hanno espresso preoccupazione per il fatto che la polizia non consentisse la consegna dei farmaci. Ma lvarez ha rassicurato i nicaraguensi quando è apparso nel live streaming del rosario di mercoledì sera. I recenti scontri del governo con la Chiesa in Nicaragua sono iniziati nel 2018, quando vescovi, sacerdoti e laici hanno iniziato ad accusare apertamente il regime di Ortega di violazioni dei diritti umani nel Paese.

Il deterioramento dei rapporti tra lvarez ed il regime di Ortega è iniziata anche nel 2018, quando il vescovo era un mediatore nei negoziati tra i politici dell’opposizione e l’amministrazione di Ortega. Alla fine lvarez è stato bandito dai negoziati, dopo aver criticato pubblicamente il regime durante i colloqui. Più recentemente, il vescovo ha dichiarato a giugno che avrebbe digiunato fino a quando le forze di polizia non gli avessero assicurato l’incolumità. Il regime ha risposto chiudendo la televisione cattolica che guidava come capo delle comunicazioni della Conferenza episcopale del Nicaragua.

Poco dopo, il regime ha espulso dal Paese le Missionarie della Carità, ha incarcerato due sacerdoti con accuse sospette e poi ha chiuso 10 stazioni radio appartenenti alla diocesi di Matagalpa. Dopo che padre Uriel Vallejos, della parrocchia della Divina Misericordia nella città di Sèbaco ha rifiutato di consegnare l’apparecchiatura radio alla polizia il 1 agosto, un assedio di 48 ore alla sua parrocchia, dove lui, insieme a cinque laici, non ha avuto accesso al cibo e l’alimentazione è stata interrotta, il vescovo lvarez ha convocato un’Ora Santa e una messa nella cattedrale locale il 4 agosto, ma da allora non gli è stato permesso di andare alla cattedrale o lasciare la cancelleria. (fonte Agi)

