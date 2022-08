Niente bagnini sulle spiagge libere di Ostia, il X Municipio: “Basta fake news”

Ostia – “Speculare sulla morte di una persona è quanto di più sgradevole possa esserci, direi che è una cosa indegna, non entro quindi nel merito e nella dinamica di quanto accaduto ad una persona di 82 anni che accusa un malore in spiaggia e muore (leggi qui), non per responsabilità degli uffici del X Municipio, né tantomeno per responsabilità politiche. Sono costretto a smentire categoricamente quanto pubblicato da un quotidiano, nel cui articolo, l’estensore afferma di essere stato informato da persona interna all’amministrazione che la parte politica non ha voluto mettere i bagnini e che i fondi fossero insufficienti”.

A parlare, dopo le polemiche sulla presenza/assenza dei bagnini sulle spiagge libere del mare di Roma, è Giuseppe Sesa, assessore al Bilancio e alle politiche abitative del X Municipio, che spiega: “La giunta del X Municipio di Roma Capitale ha votato atti di indirizzo per impegnare il Direttore apicale e gli uffici a procedere per posizionare i Bagnini sulle spiagge di nostra competenza, come dimostra la presenza degli stessi su tutti gli altri lotti delle spiagge libere e a Castel Porziano. Per le tre spiagge rimaste senza assistenza bagnanti, è stato fatto un regolare bando per l’assegnazione del servizio e conseguente impegno economico, che di fatto non ha prodotto risultato in quanto l’unico soggetto che ha risposto non era in grado di garantire la presenza totale degli assistenti su detti”.

“Avendo sentito anche il Presidente, si sappia che non ci piegheremo allo sciacallaggio e valuteremo insieme al presidente e al resto della maggioranza la possibilità di agire per via legale. Non è accettabile, ma ormai è una prassi consolidata, di essere diffamati in continuazione senza neanche essere ascoltati”, aggiunge.

“Inoltre è paradossale che un membro degli uffici del Municipio (sempre secondo l’estensore dell’articolo), dichiari o lasci intendere falsità facilmente confutabili con gli atti di indirizzo della giunta e con la disponibilità economica a disposizione del Municipio, a meno che non ci sia un chiaro intento denigratorio o proprie mancanze.

Proprio tale riflessione ci porta ad aprire un iter interno per capire chi possa aver rilasciato tali dichiarazioni diffamatorie, se realmente ci siano state ed agire di conseguenza”, conclude l’Assessore.

