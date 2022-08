Ostia – Il pullman azzurro della Polizia di Stato è arrivato in piazza dei Ravennati ad Ostia, dove è in corso la campagna di educazione stradale rivolta soprattutto ai giovani che, attraverso strumenti interattivi possono sviluppare una maggiore percezione dei pericoli sulla strada. Sul posto, oltre alla Polizia Stradale, sono presenti anche gli agenti del X^ Distretto Lido di Roma.

