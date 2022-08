Terminati i lavori di adeguamento al Covid: riapre il centro anziani di Aranova

Fiumicino – “Finalmente riaprirà il centro anziani di Aranova”. Ad annunciarlo sono la Presidente del Consiglio comunale Alessandra Vona, insieme al Presidente della Commissione Politiche sociali Armando Fortini e al capogruppo del Partito democratico in Consiglio Stefano Calcaterra.

“Siamo lieti – proseguono – di poter annunciare che il sindaco Montino ha firmato l’ordinanza per la riapertura del centro. Era l’unico rimasto chiuso, gli altri centri erano stati riaperti il 7 marzo scorso dopo la chiusura forzata a causa dell’emergenza Covid. La struttura di Aranova, infatti, necessitava di lavori per la realizzazione di un impianto di aerazione forzata che andasse a rafforzare l’impianto di climatizzazione esistente. Ora i lavori sono terminati e il centro anziani di Aranova potrà riaprire al pubblico e tornare ad essere frequentato dai suoi soci, che potranno così tornare a godere di un luogo dove poter trascorrere ore liete in compagnia”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link