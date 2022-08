Acilia, sorpreso a rubare in un’auto: ladro bloccato da un corazziere fuori servizio

Ostia – Nella notte, i Carabinieri della Stazione di Acilia e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Ostia sono intervenuti in supporto di un militare del Reggimento Corazzieri che, libero dal servizio, aveva notato, nelle vicinanze della propria abitazione, una persona sospetta armeggiare nei pressi di un’autovettura parcheggiata in strada a cui era stato infranto uno dei finestrini.

Il Corazziere, attirato dall’attivazione del sistema d’allarme del veicolo, dopo aver allertato il “112”, è immediatamente intervenuto, riuscendo, dopo essersi qualificato, a bloccare il tentativo di fuga del sospettato. Sul posto sono arrivate, in poco tempo, due pattuglie dell’Arma (già in circuito a seguito dell’intensificazione dei servizi di controllo anche nell’entroterra del litorale costiero finalizzata alla prevenzione di eventuali fenomeni di illegalità) che hanno accompagnato l’uomo – un 30enne del luogo con precedenti – presso la Stazione di Acilia per gli accertamenti di rito. Il 30enne, che è stato trovato in possesso di una grossa tenaglia, è stato arrestato poiché ritenuto gravemente indiziato di tentato furto aggravato. L’arresto è stato convalidato.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ostia e del X Municipio, clicca su questo link