Ostia – Uno stimolo per Domenico Acerenza allenarsi con Greg e con gli altri azzurri della Nazionale di fondo, che di riflesso si misurano anche con lui. Lui che oggi festeggia la seconda medaglia individuale nelle acque libere. Dopo il bronzo dei Mondiali nella 10 km, ecco arriva l’argento nella 5 km e nel mare di Ostia.

L’azzurro fa parte di un team eccezionale che sta facendo sfracelli in tutto il mondo. Con la Coppa per Nazioni appena alzata al cielo da Capitan Scozzoli al Foro Italico per una Italia da record, anche Mimmo ha il suo posto prezioso nella storia del fondo: “Sono soddisfatto di una gara che volevo fare – dice l’azzurro in zona mista a Il Faro online – ho provato a dar fastidio a Greg, ma va benissimo così”. Domani si torna in gara e nel mattino lidense in programma c’è la 10 km. Mimmo l’attende, come lo fa per le altre sfide: “Nella 10 sarà un’altra gara, vedremo”.

“E’ stimolante allenarsi con Greg e con gli altri del gruppo – precisa su domanda – in allenamento quando nuotiamo in mare è sempre una gara tra noi”. E’ cresciuto tantissimo Mimmo individualmente. L’atleta gareggia e cresce sempre di più collezionando allori importanti. Lui spiega: “Con Fabrizio Antonelli abbiamo trovato il giusto equilibrio tra serenità e allenamenti”.

Mosso quasi il mare di Ostia e in dubbio il fondo fino all’ultimo, a causa del maltempo. Gli azzurri volevano gareggiare a tutti i costi: “Abbiamo fatto tante gare anche con mare alto, anche a Piombino, siamo un po’ abituati a tutto – precisa Acerenza – volevamo gareggiare, non vedevamo l’ora di entrare in acqua qui a Ostia”.

