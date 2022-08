Ostia – Torna a Ostia Gregorio Paltrinieri. In un mare che conosce e di cui sente onde e profumo e sin dal 2011, anche senza allenarsi e da allora, si prende l’oro numero 10 della carriera agli Europei e il secondo consecutivo da Budapest 2021 nella 5 km di fondo (e il numero 500 della Federnuoto). Una gara tanto voluta e desiderata. Una gara dominata e anche faticosa in cui l’azzurro plurimedagliato ha dovuto lottare per tenere la posizione. E’ lui l’uomo da battere ormai nel mezzofondo, non sono in piscina, ma anche in mare. Lui come tutti gli azzurri della Nazionale Italiana, campione d’Europa: “Siamo la squadra da battere ufficialmente”. Lo dice Greg a margine della vittoria, in zona mista a Il Faro online.

Felice e stanco dopo aver affrontato il mare quasi mosso lidense prosegue: “Sono molto contento, speravo che si potesse gareggiare, andare via senza fare questo sarebbe stato brutto. Ostia è un mare che conosco bene, molto familiare”.

Non sono terminate le gare per Greg. Domani mattina scenderà di nuovo in mare per affrontare la 10 km e poi nel pomeriggio la staffetta della 4×1250 e i suoi tifosi, come i tanti bagnanti e spettatori che questa mattina lo hanno spinto verso la conquista del primo posto, si aspettando un altro trionfo: “Ci proverò a vincere tutti gli ori nel fondo. Non sarà facile, ho dovuto tirare fino all’ultimo per difendere la posizione”. Arriva da un argento in chiaro scuro Paltrinieri conquistato allo Stadio del Nuoto alcuni giorni fa. Di esso è sia dispiaciuto, ma anche soddisfatto in un certo senso. Ha dato tutto se stesso e per un campione è sempre importante. Lo spiega: “I 1500 mi hanno lasciato un po’ così, mail mio tempo è buono. Romanchuck ha fatto qualcosa di strabiliante, è andata bene così per me, mi aspettavo qualcosa di meglio ma è andata”.

E lui come gli altri atleti azzurri sono campioni continentali e per la prima volta nella storia. Lui commenta in questo modo: “Siamo tra i più forti in Europa già da un po’ di tempo, ma quest’anno abbiamo qualcosa in più. Era nell’aria, si vedeva sia dalle Olimpiadi, che dai Mondiali di Budapest. Siamo quelli da battere ufficialmente. Siamo uno stimolo gli uni per gli altri”.

Insieme a Paltrinieri sale sul podio anche Domenico Acerenza con un argento prezioso. Una splendida doppietta azzurra da festeggiare sul podio di Ostia.

(foto@DeepBlueMedia)

