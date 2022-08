Fiumicino, alla festa della Musica Lazio e Napoli in diretta sul maxischermo

Fiumicino – Non solo canzoni e balli alla Festa della musica sabato 20 e domenica 21 agosto nella location di via del Faro 74 angolo via Coni Zugna, a Fiumicino, ma anche il campionato di calcio di serie A.

Gli organizzatori hanno attrezzato un maxischermo per seguire le partite in programma alle 18,30, in particolare quelle di Lazio e Napoli. Oggi, sabato 20 agosto 2022, sarà la volta della Lazio, impegnata fuori casa con il Torino, mentre domani 21 agosto 2022 sarà la volta dl Napoli, impegnato al “Maradona” contro il Monza di Galliani.

Ovviamente spazio agli spettacoli e al buon cibo.

Gli spettacoli

Sabato 20 agosto un lungo percorso nella musica dance degli anni Ottanta con gli ‘Scalo Project’. A seguire i trascinanti ritmi di Jovanotti con i ‘Suono Positivo’.

Domenica 21 agosto ancora ballo con Roberto Nana. Si chiude con i mitici anni ’70, ’80 e ’90 dei ‘Deja Vu’.

Il menù

Un menù tutto da scoprire e assaporare quello della Festa della Musica, con prezzi accessibili e la possibilità di scegliere alla carta o il menù fisso:

Primi piatto di pesce del giorno €12,00

Bruschetta con polipetti e cozze €4,00

Frittura di Calamari e Gamberi €10,00

Patatine Fritte €3,00

Menù Fisso

Primo Piatto di pesce del giorno

Bruschetta con polipetti e cozze

Patatine fritte

Acqua

Euro 17,00

Inoltre, ci saranno anche degli stand per poter gustare panini assortiti e arrosticini. La Festa della Musica è pronta per farvi provare buon cibo a ritmo di buona musica. E per tifare la squadra del cuore.

Info: 324.9059956

