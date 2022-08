Furti a Civitavecchia: il sindaco chiede un incontro tra forze dell’ordine e commercianti

Civitavecchia – “La questione della sicurezza nei locali di alcune zone della città è stata già oggetto di alcune iniziative. L’assunzione di nuovi agenti della Polizia Locale che questa Amministrazione ha portato a termine aprendo una nuova stagione concorsuale ha soltanto in parte risolto le carenze dell’organico e non consente ancora la copertura di turni notturni, così come confermo il nostro impegno ad estendere ad altre zone della città il servizio di videosorveglianza da poco inaugurato al lungomare. Ma visto che il fenomeno dei furti continua, vuol dire che occorre fare di più. Per questo, appena tornerò dal breve periodo di vacanza, intendo incontrare una delegazione degli esercenti delle zone interessate e coinvolgere le forze dell’ordine in progetti e servizi di sorveglianza specifici”. Così il Sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco.

