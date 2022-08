Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Non sarà un weekend da manuale, considerato il periodo ancora pienamente estivo ma non andrà nemmeno tanto male per gran parte della Penisola, tenuto conto che usciremo dalla grave fase di maltempo che ha dato scacco matto all’estate su mezza Italia. Due gli elementi da considerare, la persistenza di una circolazione fresca e instabile a nord delle Alpi e sull’Europa orientale e l’estensione non troppo decisa dell’anticiclone delle Azzorre dal vicino Atlantico. l’Italia resta quindi in un limbo pressorio che vedrà ancora qualche piovasco ma non sarà diffuso.

METEO SABATO 20 AGOSTO. Nella giornata di sabato le infiltrazioni instabili riguarderanno essenzialmente l’arco alpino con annuvolamenti e qualche piovasco sulle zone alpine e prealpine centro orientali. Alta Lombardia, Trentino, Dolomiti Venete e Friuli vedranno una certa variabilità e qualche isolata pioggia, generalmente non intensa. Un po’ di variabilità ma più che altro diurna interesserà anche le zone interne e montuose delle regioni centro meridionali ma eventuali piovaschi saranno solo isolati e di breve durata. Per il resto della Penisola sole prevalente. Ci sarà però vento teso di maestrale, anche forte in Sardegna e i mari saranno mossi o molto mossi. Le temperature saranno nel complesso gradevoli con caldo normale senza eccessi.

METEO DOMENICA 21 AGOSTO. Nella giornata di domenica avremo a che fare con infiltrazioni fresche dall’Europa orientale, figlie dello stesso vortice che ha portato maltempo sull’Italia in questi giorni. Riguarderanno le regioni meridionali con annuvolamenti irregolari sulla Puglia, la Calabria e le zone interne dell’Appennino. Qui si potranno avere dei piovaschi, anche a carattere temporalesco che localmente potranno sbordare sulla costa tirrenica tra la bassa Campania e l’alta Calabria. Sul resto della Penisola nulla da segnalare eccetto qualche raro piovasco pomeridiano sull’Appennino laziale e abruzzese. Anche in questa giornata avremo venti tesi di Maestrale, che potranno essere forti lungo l’Adriatico. Di conseguenza mari ancora mossi o molto mossi. Le temperature non subiranno variazioni significative mantenendosi entro le medie.

Evoluzione meteo Lazio

SABATO: miglioramento progressivo delle condizioni meteo su Toscana, Umbria e Lazio: sole prevalente e qualche annuvolamento diurno sui settori interni e lungo l’Appennino. Isolata variabilità pomeridiana sull’Appennino frusinate. Temperature massime nella media, con valori non oltre i 32-34°C nell’entroterra. Venti a regime di brezza termica. Mare da quasi calmo a mosso.

DOMENICA: prevalgono condizioni di stabilità tra Umbria, Toscana e Lazio, con sole prevalente e temperature in lieve rialzo. Nel corso del pomeriggio non mancheranno i classici temporali di calore in Appennino, con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale tra reatino, frusinate, aretino e ternano. Ventilazione a tratti moderata dai quadranti settentrionali. Mare mosso o poco mosso.

Commento del previsore Lazio

Prosegue la breve fase di maltempo con temporali anche forti sulla Toscana specie centro-settentrionale; precipitazioni sparse, ma localmente intese sul resto del settore. Graduale attenuazione dei fenomeni nel corso del pomeriggio a partire dai settori nord-occidentali, residue piogge sul frusinate. Weekend caratterizzato da bel tempo tra Umbria, Lazio e Toscana, salvo della locale instabilità diurna a ridosso dei rilievi.

(Fonte: 3B Meteo)

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.