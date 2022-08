Ncc irregolari a Fiumicino: due fermi amministrativi in aeroporto

Fiumicino – “Nelle ultime giornate, dai colleghi della Polizia Locale operanti in aeroporto, che ringrazio per l’operato, sono stati effettuati due fermi amministrativi su veicoli di noleggio con conducente, entrambi con licenza risultante non del nostro Comune”. A farlo sapere è la Comandante della Polizia Locale di Fiumicino, Daniela Carola.

“In particolare – aggiunge – giovedì durante i controlli tra il Terminal 1 e il Terminal 3 Partenze è stato individuato un Ncc guidato da un cittadino straniero privo di foglio di marcia e voucher e per questo fermato. Sono stati fatti anche numerosi controlli sui taxi che transitavano alle partenze per verificare che i tassametri fossero regolari. Nelle scorse ore, invece, agli Arrivi Multipiano B è stata accertata una licenza non regolare su un Ncc ed effettuato dunque un nuovo fermo amministrativo”.

