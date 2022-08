Ponza, telefono rubato a un bagnante: i carabinieri lo ritrovano in piazza sotto un vaso

Ponza – Nelle ultime ore, i militari della locale Stazione di Ponza, assieme ai colleghi del Nucleo Cinofili di Roma Ponte Galeria, hanno eseguito un servizio di controllo dell’isola finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare riguardo al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti dove vi è abitualmente maggior concentrazione di giovani e locali di intrattenimento nei quali si riversa la “movida”.

Servizi intensificati soprattutto al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività economiche e sociali. I servizi hanno consentito altresì di recuperare un telefono cellulare rubato la mattina precedente ad un giovane ventottenne di Francavilla a Mare allorquando si trovava nella spiaggia di Giancos. L’oggetto era stato nascosto sotto un vaso nella piazza antistante la chiesa di San Giuseppe. Il telefono è stato restituito regolarmente al proprietario che manifestava la propria legittima soddisfazione elogiando l’operato dei Carabinieri.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

