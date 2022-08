Vacanza in barca: quale imbarcazione scegliere?

State progettando una vacanza in barca con tutta la famiglia o con gli amici, ma siete indecisi sulla tipologia di imbarcazione da noleggiare? Effettivamente, questo è un dettaglio che non dovrebbe mai essere sottovalutato, perché le differenze esistenti ad esempio tra una barca a vela ed un catamarano sono importanti e possono incidere notevolmente sull’esito della vacanza.

Visto che sono proprio queste due le alternative più consigliate e gettonate al tempo stesso, oggi vedremo quali sono i fattori da considerare quando ci si trova a scegliere tra il noleggio di una barca a vela e quello di un catamarano.

Vacanza in barca a vela: gli aspetti da considerare

La barca a vela è l’imbarcazione per eccellenza: quella che viene scelta da tutti coloro che desiderano trascorrere una vacanza in mare che sia autentica e ricca di emozioni. Ci sono però alcuni aspetti che è importante considerare prima di scegliere di noleggiare una barca a vela, soprattutto se si intende partire con la famiglia o con un gruppo di amici. Parliamo di una tipologia di imbarcazione che presenta sicuramente dei vantaggi, primo tra tutti il fatto di essere leggermente più economica. Un servizio di affitto barche a vela in genere ha un costo inferiore rispetto al noleggio di catamarani, ma solo per il fatto che parliamo di imbarcazioni completamente diverse, anche per quanto riguarda il valore.

Prima di noleggiare una barca a vela conviene considerare che su questa imbarcazione lo spazio è molto più limitato dunque l’equipaggio deve avere grandi capacità di adattamento. Bisogna inoltre tenere a mente che è molto più facile soffrire di mal di mare quando si viaggia in barca a vela perché la stabilità non è la stessa del catamarano. Con questo tipo di imbarcazione infine non ci si può avvicinare troppo alla riva.

Vacanza in catamarano: gli aspetti da considerare

Il catamarano presenta dei vantaggi evidenti rispetto alla barca a vele,a che rimane comunque l’imbarcazione più consigliata a coloro che desiderano vivere appieno le emozioni del viaggio in mare. Sicuramente però, per chi intende partire con la famiglia o con amici che sono poco abituati a questo genere di esperienze, il catamarano risulta decisamente più adatto.

Prima di tutto, su questa imbarcazione lo spazio a disposizione è nettamente più ampio dunque ci si deve sacrificare meno. In secondo luogo, il catamarano ha una maggiore stabilità e questo significa che si riduce anche il rischio di soffrire di mal di mare, sebbene questa sia un’eventualità che bisogna sempre mettere in conto se è la prima volta che si sale su una barca. Viaggiando a pelo d’acqua, il catamarano rischia meno di rovinare il fondale dunque si può avvicinare maggiormente alla riva e anche questo è un dettaglio che può fare la differenza. Se infatti si vogliono visitare delle calette particolarmente suggestive, il fatto di potersi avvicinare è importante perché altrimenti si rischia di non riuscire a raggiungere la terraferma.

Una vacanza in catamarano è insomma più adatta a chi cerca comodità, lusso e ampi spazi, mentre la barca a vela è perfetta per chi vuole vivere appieno le emozioni della navigazione.