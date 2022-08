Vendono piscine online ma è una truffa: due persone denunciate dai carabinieri di Scauri

Minturno – Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, con particolare riferimento a quelli contro il patrimonio e persona.

In particolare, i militari del Comando della Stazione di Scauri di Minturno, a conclusione di mirate attività investigativa, hanno denunciato due persone (classe ’63 ed ’85 di Santa Maria Capua Vetere) per essere stati identificati quali autori della truffa informatica ai danni di una donna 32enne di Castelforte. Nello specifico, i due uomini, mediante fraudolenta inserzione sul sito internet “caprio piscine”, riuscivano a farsi accreditare, tramite bonifico bancario, euro 299 per l’acquisto di una piscina fuori terra di fatto mai consegnata alla vittima.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

