Europei di Atletica, 10 mila metri d’oro per Crippa: “Dedico la medaglia a me stesso”

Monaco – E’ partito agli ultimi 300 metri Yeman verso la gloria dei 10 mila metri. Ha tessuto una finale di grande tattica e pazienza, scattando verso l’oro quando doveva farlo. Crippa si prende il primo oro senior della carriera ad un Europeo straordinario per l’Italia. E i 10 mila metri portano appunto la medaglia numero 10 alla Nazionale Italiana a Monaco.

Celebra anni eccezionali l’atleta delle Fiamme Oro. Primatista italiano dei 10, 5 e 3000 metri. E anche della mezza maratona. Questa sera registra sul traguardo il tempo di 27:46.13. E’ il quinto oro continentale nell’intera carriera e sin dalla categoria degli Under 23 (cross e a squadre agli Europei). E agli Europei Assoluti dopo due bronzi vinti (di cui uno nei 5 mila a Monaco), si aggiunge la medaglia più bella. L’aveva detto Yeman dopo il bronzo vinto nei 5 mila (leggi qui). E lo dice anche nella sua intervista a Raisport. I 1o mila sarebbero stati la sua gara e si sarebbe divertito in pista ed ecco allora che ha dato il meglio, ha espresso se stesso ed è salito in cima all’Europa.

Le dichiarazioni di Yeman Crippa ai microfoni di Raisport

“Sono contento, posso dire che ho preso una medaglia d’oro come si deve. Quando c’è la forma si riescono a fare cose importanti. Penso di aver avuto sotto controllo la gara, me la dedico la medaglia. I 10 mila sono la mia gara e mi volevo divertire, l’avevo detto dopo il bronzo nei 5 mila. Sono contento per il mio allenatore, il mio coach, il mio preparatore atletico, il mio staff e la mia famiglia. Alla fine non volevo tirare in seconda metà della gara, rischiavo di farla davanti, in volata potevo dire la mia. Mi metto dietro e guardo quello che fanno gli altri, mi sono detto”.

“Sono molto emozionato, poi quando realizzo… ci sarà emozione! – prosegue l’azzurro – bellissimo vincere un oro assoluto, con lo stadio che ti urla addosso. Complimenti a Pietro Riva, ha fatto una grande gara. Adesso un po’ di relax, andrò a Rovereto, riposo e poi preparo la stagione prossima”.

(foto@Colombo/Fidal)

