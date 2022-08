Monaco – Quel cambio il cui esito non arrivava. Quanta speranza e quanta tensione nel cuore delle ragazze di bronzo agli Europei di atletica. E poi allora ecco la risposta che è arrivata, insieme alla medaglia del terzo posto con il tempo di 42.84.

Hanno fatto attendere alcuni minuti i giudici di gara prima di confermare qualcosa che era già nell’aria. Il cambio azzurro corretto e nello spazio consono in pista e poi la gioia. La 4×100 femminile sale sul podio continentale e chiude l’Europeo per l’Italia che fa 11 medaglie in totale.

E la numero undici è arrivata proprio dalle ragazze meravigliose della 4×100. Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorno e Alessia Pavese che ha preso per ultima frazione il testimone e l’eredità finale di una grande gara di velocità e ha tagliato il traguardo per terza. Incredula e sognatrice sul traguardo, si è resa conto alla fine ciò che era accaduto. Tutte insieme con il Tricolore e tutte insieme a piangere e a pregare che il cambio fosse andato bene: “Abbiamo dato il cuore al 100% e poi è arrivato il risultato”. Dice ai microfoni di Raisport a margine della storica conquista Zaynab Dosso. “Non era facile la gara con queste squadre europee come contendenti –sottolinea l’azzurra – ciò che importa è la nostra unione e la nostra forza. Ci siamo dette: paura di nessuna e non valiamo meno di nessuna”.

Dalia Kaddari fa eco alla compagna di squadra: “Meno male che il cambio è andato bene… – dichiaral’azzurra ridendo – sono davvero felice, ci credevo tantissimo e l’avevo detto che avremmo vinto una medaglia. Questo è il nostro percorso che ci ha portate sin qui”. Anna Bongiorno prosegue a raccontare la gioia azzurra: “In ogni allenamento abbiamo avuto sempre tanta motivazione. Abbiamo mantenuto la promessa fatta al Prof. Di Mulo (selezionatore delle staffette, ndr)”. Alessia Pavese conclude: “Sono super mega emozionata, lo stadio pieno e la presentazione da brividi. Ho dato tutto, abbiamo dato tutto e abbiamo preso questo bronzo europeo!”.

E’ andato bene quel cambio alla fine, è arrivata la gioia più grande.



(foto@Colombo-Fidal)

